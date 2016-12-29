桃連區國中畢業生 優先免試額調高

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桃連區擴大優先免試入學方案出爐，在維持原先高中端分配原則下，將依國中應屆畢業生人數比率調修提高至6%，規劃各國中優先免試入學基本名額。

桃園市政府今天表示，為落實促進教育機會均等，鼓勵就近入學，照顧弱勢學生就學權益，桃連區（桃園、連江）在原有優先免試入學實施方式下，研商擴大優先免試入學辦理範圍。

教育局表示，在維持原先高中端分配原則下，將依國中九年級應屆畢業生人數比率的5%，調修提高至6%，作為規劃各國中優先免試入學基本名額。武陵高中與中大壢中，將提供全市各國中各1個名額。

另外，桃園高中與陽明高中提供桃園市北區(桃園區、大溪區、復興區、八德區、龜山區、蘆竹區與大園區)各國中每校各2個名額，內壢高中與中壢高商(綜合高中)提供桃園市南區(中壢區、平鎮區、楊梅區、龍潭區、觀音區與新屋區)各國中每校各2個名額，並由鄰近公立高中優先提供各行政區的國中優先免試入學名額。

至於106學年度新屋高中將正式招生，新屋區由新屋高中提供國中優先免試入學名額。

教育局表示，各國中端除了上述的基本優先免試名額外，會再增加分配每所國中固定名額。

教育局指出，106學年度更將公立高中職部分專業群科、私立高中普通科及綜合高中納入優先免試入學。

為了讓家長、師生熟悉免試入學作業程序，桃園市政府教育局更規劃全市各公私立國中試模擬測驗，並在105年12月21日至22日舉行完畢，測驗成績將提供給學生進行模擬志願選填及分發，學生上網選填志願將在106年1月8日至16日進行，試模擬分發結果預計會在2月13日公布試模擬分發結果。1051229

(中央社)