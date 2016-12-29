大專註冊率揭曉 151科系所掛零

少子女化海嘯今年波及大專校院，「105大限」第一波註冊率，今天上午10時揭曉，共有151個大學科系所註冊率掛零。

根據教育部最新公布的統計，105學年度共有151的科系註冊率是「0％」，佔全體大專校系數的1.7％。其中公立學校有64科系，私立學校有87科系，其中許多是博士班，並非沒人報考，而是校方經過重重篩選後未錄取任何一人。1051229

(中央社)