立委提案 公務員酒駕一律移送公懲會

我要評比

民進黨立法委員鄭寶清今天提案，公務人員酒駕一旦被查獲，一律移送公務員懲戒委員會懲處。交通部長賀陳旦表示，會與各單位研究改善。

立法院交通委員會邀請交通部報告「我國酒後駕車現況暨防制作為」，同時邀請法務部、國防部、教育部、衛福部等相關單位列席。

鄭寶清說，銓敘部統計105年公務人員因酒駕被移付懲戒的有49人，其中警察佔46人，佔了94%，遭致外界誤以為警察人員酒駕比例特別高。

鄭寶清表示，事實上，警察佔公務人員因酒駕被移付懲戒94%，主因是警察一旦酒駕被查獲，不論情節輕重，警政署一律移送公懲會。反觀其他公務單位，採取縱容態度，選擇性的移送公懲會，導致酒駕情形無法有效遏止。

鄭寶清提案，要求各公務單位，一旦人員酒駕被查獲，應一律移送公懲會懲處。1051229

(中央社)