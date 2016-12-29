立委提案 公務員酒駕一律移送公懲會
民進黨立法委員鄭寶清今天提案，公務人員酒駕一旦被查獲，一律移送公務員懲戒委員會懲處。交通部長賀陳旦表示，會與各單位研究改善。
立法院交通委員會邀請交通部報告「我國酒後駕車現況暨防制作為」，同時邀請法務部、國防部、教育部、衛福部等相關單位列席。
鄭寶清說，銓敘部統計105年公務人員因酒駕被移付懲戒的有49人，其中警察佔46人，佔了94%，遭致外界誤以為警察人員酒駕比例特別高。
鄭寶清表示，事實上，警察佔公務人員因酒駕被移付懲戒94%，主因是警察一旦酒駕被查獲，不論情節輕重，警政署一律移送公懲會。反觀其他公務單位，採取縱容態度，選擇性的移送公懲會，導致酒駕情形無法有效遏止。
鄭寶清提案，要求各公務單位，一旦人員酒駕被查獲，應一律移送公懲會懲處。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。