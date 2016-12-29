105年度大學註冊率 17校低於6成列危險名單
教育部今天公布105學年度大專校院各校註冊率，國立大學學士班註冊率都在9成以上，大學學士班註冊率不到6成的學校多達17間，偏東南部學校、多屬技職體系；其中，南榮註冊率最低、僅18%。然而這恐不是最糟，少子化衝擊加上虎年效應，明年大一新生數將首度跌破25萬人，大減1萬4000多人，再創新低。
根據今年首次公布的學制註冊率，大學學士班註冊率低於6成以下的學校多達17間，包含：高苑科大、康寧、大漢、和春、南亞、亞太創意學院、台灣觀光學院、台北海洋技術學院、遠東科大、元培醫事科大、明道、育達、台灣首府大、中洲科大、南榮科大、華夏科大、華梵。
根據教育部「輔導觀察」名單的指標，若大學連續兩年全校註冊率未達6成者，等於就是「危險名單」，教育部技職司專門委員張䕒育表示，目前列管的為10所，而註冊率低於6成的學校多半區域在東南部，不見得是辦學不佳，但交通位置便利性也是可能影響的原因。
教育部表示，在105學年度全國158所大專校院中，以學制來區分，平均註冊率最高之學制為五專（90.54%）、其次為二技進修部（86.58%）、之後依序為學士班(四技日)（85.94%）、二年制學士班(二技日)（84.67%）、碩士班（84.46%）。另由於高職農工領域學生數日益減少，教育部考量產業人才需求，要求技專農工領域不得調減等因素，以致使部分學校農工領域學系註冊率較不理想。
(中時)
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