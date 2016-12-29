涉嫌向安泰詐貸獲利2.45億 統源負責人徐沐村被起訴
統源國際資產管理公司負責人徐沐村，2013年買下台中豐原房地打造「元亨利貞」購物商城，涉嫌將買賣價金自9億元灌水至15億，勾結安泰銀行前經理施信宏、台新銀行前經理蘇俊嘉，向安泰詐貸12億，獲取不法利益2.45億。台北地檢署今依銀行法、偽造文書罪嫌起訴徐、施、蘇3人。
徐沐村已將貸款標的的元亨利貞廣場，信託給安泰銀行，交由安泰銀行追償。
至於徐沐村2009年設立統源時登記資本額為100萬元，但100萬元資金在通過檢驗後即自公司帳戶轉出，涉嫌驗資不實，違反公司法部分，檢方另案偵辦。
檢調調查，坐落台中豐原成功路的元亨利貞廣場，係地上六樓建物、占地2638.6坪，1樓為商場，2至3樓為家樂福賣場，由統源國際資產管理於2013年向斐商標準銀行買下。
但由於統源繳款異常，安泰察覺有異清查，懷疑施信宏內神通外鬼，予以革職後向檢調檢舉，並向法院聲請查扣元亨利貞拍賣，台中地院8月間以底價14億5000萬元公告拍賣。
起訴指出，統源2013年買下元亨利貞所在房地時，實際成交價僅9億元，若向銀行貸款可核貸7億元，但統源卻涉嫌偽造買賣契約灌水成交價，向安泰謊稱成交價為15億元，獲核貸12億元，由安泰撥款至統源設於台新銀行的信託帳戶，徐沐村獲取不法利益2.45億。
(中時)
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