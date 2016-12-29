黃健庭被控貪汙 二審仍獲判無罪

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台東縣長黃健庭擔任立委任內被控貪汙。一審法院依違反商業會計法判刑6個月。案經上訴，台灣高等法院今天宣判，黃健庭涉犯商會法改判為5月徒刑，可易科罰金，貪汙部分判無罪，可上訴。1051229

(中央社)