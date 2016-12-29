賣酒非賣淫？「太陽花女王」劉喬安涉偽證罪遭起訴

「太陽花女王」劉喬安。(陳麒全攝)

「太陽花女王」劉喬安前年遭《壹週刊》報導是高檔援交妹，檢方調查時以證人身分傳喚她出庭時，堅稱是去飯店「賣酒」，否認援交，但檢方勘查LINE對話紀錄等相關事證，認定她涉嫌作偽證，將她改列偽證罪被告；由於劉喬安已認罪，台北地檢署今依偽證罪嫌起訴她，聲請簡易判決。

前年12月10日，《壹週刊》報導劉喬安從事高檔援交，開價一次10萬元，港男嫖客殺價到3萬元，雙方議價半小時仍破局，劉喬安收了港男2000元車馬費後，脫掉紅色迷你裙換上牛仔短褲離開，相關對談過程及畫面，被假扮嫖客的《壹週刊》男記者以密錄器拍下。

劉喬安事後不滿《壹週刊》偷拍，向北檢控告《壹週刊》社長裴偉、記者涉嫌妨害祕密。

北檢調查時，以證人身分傳喚劉喬安出庭時，檢方針對詢問她當天去飯店的動機時，她證稱是去賣酒，而非《壹週刊》報導是去援交。檢方要求她在證人筆錄上具結。

檢方後來傳喚《壹週刊》社長裴偉及撰稿記者多人，並勘查劉喬安被拍的影片，以及她與《壹週刊》李姓女記者之間的LINE對話紀錄，認定劉喬安去飯店賣酒的說法不實，因此另外簽分偽證罪查辦。

檢方以被告傳喚劉喬安後，劉喬安改口認罪，指稱是怕被人知道她從事性交易才會否認；台北地檢署今依偽證罪將她起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

劉喬安先前涉及跨國賣淫案，遭北檢起訴，台北地院今年6月依妨害風化罪判劉徒刑6月，緩刑2年，須繳國庫16萬元。

(中時)