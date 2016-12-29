星國拒李翔宙入境 退輔會：中共阻撓
退輔會主委李翔宙日前出訪泰國，原計畫順道前往新加坡遭拒。退輔會副主委李文忠今天在立法院外交及國防委員會答詢表示，後來沒有去成（星國），應該是中共阻撓，因新加坡與中國大陸關係緊張，星國不願另生波瀾。
民進黨立委蔡適應問及，以往有無退輔會主委去過新加坡。李則答稱，據他了解是沒有，通常退輔會到東南亞機會不多，雖然有些國家有榮光會，但人數不多，榮光會多以美國為主。
李文忠亦說明李出訪之行程，主要泰國有名的「山地計畫」，當年協助泰北農墾團，以前是種植鴉片，因退輔會協助轉型成農耕，這也是台灣對泰國最大貢獻。
此外，蔡適應也問到，有媒體報導稱蔡英文總統出訪之「英傑專案」中，我方中，我方人員尚未跟尼加拉瓜談妥維安問題，詢問4國維安、美國2城市過境是否安排完畢、有無變化？國安局官員表示，不會。
(中時)
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