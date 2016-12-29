NBA》卡爾續爆料 喬丹當年要他換來皮朋
為了宣傳自己新書「憤怒的喬治」，前國王教頭卡爾真是狂下猛藥！根據最新爆料，卡爾新書除了點名「甜瓜」安森尼、J.R.史密斯等人只愛錢，更放話1994年差點跟公牛換來皮朋，更獲「飛人」喬丹親口鼓勵趕緊完成交易。
事實上，這是NBA歷史當中典型的「如果發生了會怎樣」最佳例子，因為後來超音速(雷霆前身)並未達成跟公牛之間的交易，因為這筆交易牽連到當時很受超音速球迷喜愛的「野獸」坎普，所以超音速老闆阿克利才會無奈放棄。
根據卡爾爆料，當時公牛總管克勞斯率先跟他提出用皮朋，跟超音速換來坎普、瑞奇皮爾斯與1個選秀權，別忘了當時皮朋可是聯盟最強小前鋒，假如真的換來皮朋跟「手套」培頓聯手，超音速或許很有機會拿下總冠軍。
卡爾坦承當時自己很想完成這項交易，於是打了電話給正在美國職棒小聯盟打棒球的喬丹，徵詢他對這個交易的意見，結果喬丹回答，「當然要交易皮朋，因為皮朋可讓你的球員更加優秀，可是坎普不行。」
結果在1994年選秀會前夕，超音速答應這個交易，卻遭美媒提前曝光，造成超音速球迷嚴重不滿，阿克利只好打消念頭，有趣的是，後來喬丹宣布復出，跟皮朋攜手再拿3連霸，其中1次奪冠就在總冠軍賽擊敗卡爾領軍的超音速。
卡爾不僅再掀自己新書話題，更把矛頭對準聯盟另1球星，這次換成拓荒者明星後衛利拉德中箭，卡爾認為拓荒者本季戰績不佳的主因，就是利拉德獲得太多關注，才讓這支球隊不再團結一致，看來卡爾真的打算扮足黑臉。
(中時電子報)
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