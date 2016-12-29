價值2.6億美元！ 澳洲警方查獲1.1噸古柯鹼
澳洲聯邦警方近日與法屬大溪地（Tahiti）海軍和斐濟（Fiji）官方聯手，共查獲約1.1公噸的古柯鹼（cocaine），包含在大溪地當地攔截到的600公斤、澳洲雪梨（Sydney）查獲500公斤和斐濟的32公斤。若以當地黑市價格計算，這批被查扣的毒品總價值竟高達2.6億美元（約85.8億台幣）。本次的掃蕩行動也打破澳洲當地單次查扣最大數量的毒品。
據法新社（AFP）報導，隨著跨年假期即將到來，澳洲聯邦警方近日與周邊鄰居聯手，展開掃毒的行動，並成功攔截總計約1.1公噸重的古柯鹼。澳洲警方在雪梨當地查扣500公斤、與大溪地海軍聯手攔截近600公斤，並和斐濟官方合作擋下32公斤重的古柯鹼，總重約1.1公噸的古柯鹼，若以澳洲當地黑市價格計算，價格竟上看2.6億美元（約85.8億台幣）！澳洲聯邦警局助理警長希漢（Chris Sheehan）表示，「本次行動所搜捕的古柯鹼總重1.1公噸，已經打破澳洲法制史上掃毒查扣最大數量。」
澳洲警方表示，本次的聯合搜捕行動已佈線2年之久，被逮捕的運毒集團成員共有15人，年齡分佈從29歲至63歲，據澳洲每日電訊報（Daily Telegraph）爆料，疑似有一名前澳洲橄欖球聯盟的職業球星涉案。雖然本次搜捕行動大獲成功，但當地警方卻表示，隨著澳洲街頭的毒品價格日益高漲，從海外走私運毒的案件也愈來愈猖狂，光是去年一整年，全澳洲共有約18,000件毒品查扣案件，讓警方與海關疲於奔命。
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(中時電子報)
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