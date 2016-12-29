孕婦補充魚油 減低寶寶氣喘風險
孕婦在妊娠最後3個月攝取高劑量魚油，孩子5歲前發展出慢性哮鳴問題或氣喘的機率最低。丹麥這份針對695名孕婦所做的調查，可望找出避免這類問題擴大的辦法。
美聯社報導，每天攝取2.4公克魚油補充劑的媽媽，有17%的孩子在5歲前發展出呼吸道疾病；而在對照組中，每天攝取2.4公克、外觀類似魚油補充劑的橄欖油膠囊的媽媽，孩子5歲前罹病比率達24%，兩組差異約達1/3。
魚油組中的支氣管炎、肺炎等類似感染的病例也較對照組少。
路透社報導，每5名孩童就有1人有氣喘或哮鳴困擾。近幾十年來西方國家的罹病率更是倍數成長。過去的研究已發現，媽媽體內魚油含量低，孩子出生後這類毛病越常見。丹麥這份刊於「新英格蘭醫學期刊」（The New England Journal of Medicine）的大規模研究，首度探討營養補充劑是否能真的降低罹病風險。
吃魚也能獲得相同效果，但研究主筆、哥本哈根大學（University of Copenhagen）的比斯賈德（Hans Bisgaard）透過電郵告訴路透社，「你必須真的很愛吃魚，才能攝取到足夠的量。」
根據美國國家老化研究所（National Institute on Aging），2.4公克魚油「約是美國人自食物中攝取平均量的15到20倍」。
因此，研究結果應用於臨床之前，必須先確保這個劑量不會造成行為、認知或其他長期的不良後果。此外，也必須進行更多研究來判定較低劑量的魚油是否能產生相同效果。
世界衛生組織（WHO）建議每天劑量不應超過3公克，部分是因為過多劑量可以推升出血和低血壓風險，並影響藥效或維他命A、D和E。（譯者：中央社蔡佳敏）1051229
(中央社)
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