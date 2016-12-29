105學年度大專註冊率 151科系掛零

少子女化海嘯今年波及大專校院，「105大限」第一波註冊率，今天上午10時揭曉，共有151個大學科系所註冊率掛零。

根據教育部最新公布的統計，105學年度共有151的科系註冊率是「0％」，佔全體大專校系數的1.7％。其中公立學校有64科系，私立學校有87科系。

教育部技職司專門委員張嘉育表示，105年整體註冊率，較104年「酌減」0.4個百分點，其中被「105大限」波及的日間學士班，較去年減了0.86個百分點。

張嘉育表示，以教育部立場，不希望學生單獨以註冊率作校系選擇，因為註冊率不能完全代表大學的辦學績效。她建議同時參考大專校院校務資訊平台，藉此瞭解各校系的教學品質、就業流向等資訊。

高教司專門委員譚以敬表示，很多博士班註冊率偏低甚至掛零，並非沒有人來考，而是經過嚴格篩選後，錄取的人較少。張嘉育也提到，對於化工、土木、建築等領域，是因為高職端的生源比較少，對應到大學相關科系招生就會受侷限

張嘉育表示，註冊率在6成以下的多分佈於中、南、東部，很多辦學成效都在水準以上，純粹是因為位置和交通問題，這也會作為教育部之後平衡城鄉的審酌。

張嘉育表示，連續兩年註冊率未達6成的學校，就會被教育部列入專案輔導學校。國立學校註冊率8成以下、私校7成以下，會作相關名額扣減，低於5成以下會扣減獎助經費。1051229

(中央社)