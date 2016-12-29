韓EXO專輯 今年累銷量破213萬張
韓國經紀公司SM娛樂消息人士表示，截至12月27日為止，韓國人氣男團EXO今年專輯累計銷售量突破213萬張。
南韓聯合新聞通訊社報導，SM娛樂表示，EXO於6月推出的正規3輯「EX’ACT」和正規3輯重裝版「LOTTO」的銷售量各為79.6萬張和37.4萬張，3輯銷量合計約為117萬張。
此外，EXO 2016冬季特別專輯「For Life」銷量約為42.5萬張，EXO首支分隊CBX的迷你專輯「Hey Mama！」銷量約27.6萬張，EXO成員LAY（張藝興）的個人首張專輯「LOSE CONTROL」銷量約26萬張。
不僅如此，包括重裝版在內的EXO前3輯銷量均超過百萬張，創下3冠白金唱片的紀錄。
另外，EXO自2013年以來橫掃各項音樂大獎，今年又在Mnet亞洲音樂大獎（MAMA）、MelOn音樂頒獎典禮和亞洲明星盛典上榮獲大獎。1051229
(中央社)
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