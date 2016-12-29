疑天雨路滑 自小客車自撞護欄翻覆
國道1號銅鑼路段今天凌晨傳出自小客車翻覆意外，現年40歲黃姓男子駕駛銀色轎車疑精神不濟加上天雨路滑，撞上中央護欄翻覆，黃男被摔出車外，送醫急救昏迷指數3。
國道員警接獲通報到達車禍現場，國道1號北上138公里銅鑼路段，發現銀色轎車車頭全毀，前輪被撞的脫離車身，駕駛橫躺在路旁，頭部遭受重創大量出血，急忙通知消防救護人員前往協助，把患者送往醫院急救。
警方根據現場跡證判斷，自小客車先撞上中央護欄，導致車輛失控翻覆橫跨3個車道，停在路肩，駕駛疑似沒有綁安全帶被甩出車外，當場失去意識，經過醫生搶救後，目前昏迷指數3，仍在加護病房觀察中。
警方調查，現場傷患只有1名黃男，設籍台中市，前往苗栗縣頭份市工作，經抽血檢測酒測值為零，不排除深夜開車精神不濟，加上意外當時天空還飄著細雨，路面濕滑，導致車輛衝撞後打滑翻覆，不過詳細原因仍有待進一步調查。1051229
(中央社)
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