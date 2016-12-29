胖達人案 小S公公二審改判1年10月

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藝人小S丈夫許雅鈞及許父許慶祥等人被控內線交易案，台灣高等法院今天宣判，一審獲無罪宣判的許雅鈞維持原判決，許慶祥則被判刑1年10月、緩刑4年，全案可上訴。

許慶祥等人被控提前得知胖達人（生技達人公司）民國102年經營虧損、即將更換董事長，卻在重大消息公開前，事先大量出脫基因國際股票避損。

檢方認定許慶祥父子避損新台幣1958萬元、生技達人董事長徐洵平與妻子姜麗芬避損1232萬元，依違反證券交易法的內線交易等罪起訴4人。

台北地方法院去年8月底判決許雅鈞無罪，另認定許慶祥在偵查時認罪，到法院審理後又翻供不認罪，態度惡劣，依違反證券交易法判處許慶祥2年徒刑；徐洵平、姜麗芬夫婦認罪，分別判刑2年及1年8月，均獲緩刑3年。

全案經上訴，高院今天做出宣判，許雅鈞維持一審的無罪判決，許慶祥改判為1年10月、緩刑4年，一年內要接受20小時的法治教育；徐洵平、姜麗芬分別改判為1年8月與1年6月徒刑、緩刑3年，均要接受12小時的法治教育課程。1051229

(中央社)