越南台塑53項環保缺失 已改善51項
台塑河靜鋼廠4月排汙造成越南中部海洋環境事故後，當地相關部門點名台塑在設計、興建與試車等方面共有53項違規，被要求改善。至今，台塑已完成改善51項缺失，符合所承諾的進度。
「民智報」新聞網站今天報導，越南資源與環境部昨天組團前往台塑河靜鋼廠檢查廠方改善環保缺失與承諾執行的情況。
報導指出，至今台塑已完成改善51項有關環保的缺失，剩下設立全廠漏油意外應對計劃以及將現行焦炭濕式冷卻設備更改為焦炭乾式冷卻設備等2項未完成改善。
根據設在廠內廢水自動監測站的數據，台塑7月底至今所排出的廢水都達到許可標準。此外，當地環保機構還定期在廠方周邊海域抽取水樣送驗，結果也處於安全範圍。
報導說，越南資源與環境部工作小組聽取台塑改善缺失報告後，實地檢查廠方廢水處理系統與相關技術項目，並對廠方改善缺失和環保承諾執行情況予以肯定，認為大致符合所承諾的進度。
當地官員表示，台塑已認真實施有關環保缺失改善工作，這些事與廠方利益有直接關係，「若他們未完成相關缺失，（我們）將不准試車，更不用說是正式投入營運」。1051229
(中央社)
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