郭芳煜：研議勞工休息日加班請假規範

勞動部長郭芳煜（圖）29日說，休息日跟加班費做1給4是新制度、新設計，會找專家學者研議勞工休息日原排定加班，但勞工臨時有事是否要請假等相關規範。中央社記者徐肇昌攝 105年12月29日

勞動部長郭芳煜今天說，休息日跟加班費做1給4是新制度、新設計，會找專家學者研議勞工休息日原排定加班，但勞工臨時有事是否要請假等相關規範。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部進行「我國職災勞工保護法施行成效及勞動部如何落實職災勞工保障」議題報告並備質詢，郭芳煜於會前受訪做上述表示。

一例一休上路，但當勞工原訂休息日排班，卻臨時有事不能出勤時，是否需要請假或是被扣薪等問題，讓雇主苦惱不已。郭芳煜在會前受訪表示，民國82年有做一個函釋，是用請假概念，但那函釋只解釋一半，能不能用到休息日是新概念。

郭芳煜指出，「休息日是一個新制度、做1給4也是新的設計」，會請同仁在一個星期之內邀請專家學者研議，「新的東西要慎重一點」，一個星期之內把原來民國82年的解釋再完整一點。

此外，針對公部門因一例一休上路，而有加班費爆增情形，郭芳煜則說，大家對這概念還沒有很清楚，勞工輪流在排休息日時，「不一定要在星期六」，如果勞工星期六活動特別多可以錯開，勞工休息日就不會全部在星期六，加班情況就不會這麼嚴重。

郭芳煜表示，「它不是例假、它是一個休息日」，可以排在其他日子，以加班費來說，「應該不會有這麼大的數字」。但如果有適度需要增加加班費，雇主還是要考慮到勞工健康，讓勞工多休息，如果非加班不可，雇主就負擔一點加班費，畢竟這本來就是修法的意旨。1051229

(中央社)