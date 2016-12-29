陽明山中山樓 3個元首級秘密

陽明山中山樓今年慶祝建樓50週年，過去「生人勿近」的元首休息室、兵棋推演室，神秘面紗被揭開，裡頭竟然還隱藏著3個「元首級秘密」。

中山樓當初興建時，為趕上國父孫中山100週年誕辰，在女建築師修澤蘭的主導下，日夜分三班趕工，在13個月內順利完工，至今仍屹立陽明山頭。

中山樓卸下召開國民大會場所的任務後，目前輾轉歸由教育部轄下的國立台灣圖書館管轄。今年11月，館方為中山樓舉辦50週年樓慶，難得開放元首休息室等平時大門深鎖的地方，以下是中央社整理的3個有趣之處。

（1）進口分離式馬桶 只因蔣公便秘？

中山樓幾乎所有建材、設備，都使用本土貨，唯獨3樣東西受限於當時台灣的技術，不得不進口。這3樣東西是空調系統、電梯、以及前總統蔣中正專用的馬桶。

這個馬桶跟你家的不太一樣，分成兩個桶。原來這是早期的免治設備，上廁所後要到另一個桶沖屁股，這在當時可是非常稀罕的高級設備，館方人員推測，前總統蔣中正有便秘的困擾，才會特別要求購買。

（2）兵棋推演室 隱含反攻大夢

中山樓的兵棋推演室，有4個大型的地形模型，乘載著蔣中正反攻大陸的夢。其中最大的一個大陸東南地區地形模型，最北可看到杭州灣，往南可看到菲律賓呂宋島，以及近來最爭議的太平島等南沙群島。

有趣的是，目前兵棋推演室四大模型侷促一隅，原因是旁邊的空間，後來被挪做「小蔣」前總統蔣經國的休息室，避免佔用到他父親的房間。不大的空間要擠下沙發、辦公桌和一張床鋪，顯得相當擁擠。

（3）蔣公夫婦分房睡 連顏色都不同調

中山樓作為國民大會的場所，蔣中正經常在裡頭辦公，夫人蔣宋美齡也常跟著。然而兩人生活作息不同，蔣中正是軍旅出生，習慣早睡早起，蔣夫人卻過慣美國的夜生活，因此兩人分房睡互不干擾。

除了睡房不一樣，夫婦倆臥房連裝潢顏色都大異其趣。蔣中正房間的配色是傳統的紅色，蔣夫人卻獨愛湖水綠，從地毯、沙發、門簾到床單，都是綠油油的一片。1051229

(中央社)