酒駕講習時數提高 交長：2個月後實施
交通部長賀陳旦今天上午在立法院答詢表示，酒駕違規講習時數將提高，預定兩個月後（民國106年2月底前）實施。
交通部為有效防制酒駕，增加酒駕者責任，已修正相關規定，延長酒駕違規班講習時數，「酒駕違規班」從4小時加至6小時，「酒駕累犯專班」從6小時延長至12小時。
民進黨立法委員鄭寶清請賀陳旦訂出明確實施日期，賀陳旦當場答覆，2個月後就會實施。
立法院交通委員會今天邀請交通部報告「我國酒後駕車現況暨防制作為」，同時邀請法務部、國防部、教育部、衛福部等相關單位列席。
交通部也研擬「道路交通管理處罰條例」修正草案，增加酒駕違規者負擔，參加講習需自費，汽車駕駛人曾依處罰條例規定吊銷駕照者，除一定時間不得重新考領限制外，須再經醫療機構完成酒癮或酒精戒治治療。1051229
(中央社)
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