《60分鐘》數位商機 小公司賺大錢

50年鐵工廠轉型 第三代郭奕瑋轉型做文創商品。(中視提供)

行李吊牌兼開瓶器 文創商品來自鐵工廠

「就多打一個小孔，多印個旅客資訊，就變成行李吊牌兼開瓶器，這產品大受歡迎！」36歲的郭奕瑋2011年推出文創品牌，以「實用功能、時尚設計」為核心，把台灣圖騰融入文創商品，創意吸引觀光局青睞，讓人想像不到的是這個文創商品竟來自一家鐵工廠。

鐵工廠第三代郭奕瑋設計的商品，兼具時尚和實用性。(中視提供)

50年鐵工廠轉型經營官網 鼎泰豐成客戶

傳承三代的鐵工廠，從傳產蛻變成文創夢工廠！台南瑞成興業公司成立50年，第一代創辦人郭紹海從小工寮做起，替知名自強文具代工製造五金零件，鐵工廠逐漸式微，第三代孫子郭奕瑋試圖轉型，參與中小企業數位關懷普及計畫，激盪出不少創意，郭奕瑋說：「當你把FB當成布告欄時，它就真的是布告欄，當你把它當新媒體操作時，就吸引到不同族群，提升到不同層次。」透過社群和官網經營，短短半年臉書粉絲暴增10倍，還接到知名小籠包店「鼎泰豐」客製帳單夾的訂單，讓91歲的阿公對孫子刮目相看！

台東在地小農群聚成品牌，團結行銷鹿野之美。(中視提供)

拍微電影吸引目光 「八個野鹿」行銷鹿野之美

台東鹿野曾因為茶葉聲名大噪，但許多在地製茶廠慢慢式微，新元昌製茶廠第三代溫慶裕返鄉，看到傳統製茶的路愈來愈窄，溫慶裕說：「如果我只是把茶賣給別人，讓別人去行銷，那我就永遠只能做熟客。」2015年台東在地小農打造「八個野鹿」群聚品牌，以團結力量大的方式行銷鹿野，召集人廖中勳說：「現在講文創、講創新，要人家能夠多看你兩眼，所以我們秉持傻瓜精神打拚。」2016年他們拍攝微電影「找到回家的路」，短短三天點閱率達1500以上，讓更多年輕人願意回台東打拚。

3D襪可愛又耐穿，棉織二代李家瑩對自家產品很有信心。(中視提供)

3D襪一天只產30雙 堅守品質再設法行銷

「這襪子一天只做30雙，產出很少，所以每一雙我都很寶貝！」拿著自家產品，棉織襪業第二代李家瑩愛不釋手，從平面2D立體襪，到一體成形的3D襪，好看又耐穿。20多年的傳統棉織業要從批發店鋪轉型到電子商務經營通路，父親一開始並不看好女兒的改變，貝柔國際公司創辦人李文華說：「我給她可以承擔的資源去運用，如果成果不好，就認賠結束，如果好我就繼續投資。」

傳產棉織數位經營 營業額增加5成

父女間難免有磨合，但業績會說話！貝柔逐漸跟上趨勢開始經營社群，官網頁面設計更人性化，也增加和消費者互動功能，短短半年，官網會員數就成長7成，營業額更比去年增加5成，一線美妝通路和百貨公司都有櫃位，數位化拓展了更多的商機！

網路時代來臨，如何跟上趨勢，「數位商機 小公司賺大錢」完整內容請鎖定12月31日(六)下午1點及1月5日(四)上午9點《中視60分鐘》。

(中時電子報)