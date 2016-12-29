藥商回扣案判刑5個月 黃健庭：考慮上訴

黃健庭今天照既定行程出席英語標章頒獎活動，心情不受判決影響。(黃力勉攝)

台東縣長黃健庭涉藥商回扣案，二審依違反商業會計法從6個月改判為5個月，貪污的部份依舊維持無罪，對此黃健庭表示，貪污的部份感謝法官還他清白，但會計法的判決仍須與律師研究，不排除繼續上訴。

黃健庭今天上午仍照既定行程，參加英語服務標章頒獎典禮，心情看起來不受判決影響。黃健庭會後表示，貪污的部份是清白的，商業會計法減到5個月，但他仍認為這部份無罪，因此等收到判決書，還會再與律師研究看是否繼續上訴。

(中時)