《星戰》莉亞公主之母驟逝 最後遺言「想和女兒在一起」
《星戰》系列電影中飾演莉亞公主的女星嘉莉費雪(Carrie Fisher)，心臟病發沒能撐過來，驚爆已於前天(12/27)晚間10點過世，享壽60歲，沒想到噩耗連發，她的演員母親黛比雷諾斯(Debbie Reynolds)前腳還發推特報告女兒狀況，昨天卻傳出死訊，讓外界錯愕悲慟不已，而黛比在臨終前留下了遺言，竟是想和女兒在一起，對照現狀，讓人不勝唏噓。
據TMZ報導，嘉莉的弟弟陶德透露，自姊姊不幸病逝後，他接母親黛比到家裡住，一起籌辦喪禮，而星期三早晨，黛比從悲傷中醒來，跟他訴說著內心感受，直呼：「我好想她，我想跟嘉莉在一起」，沒想到竟一語成讖，成了最後遺言。
黛比說完這些話後，便繼續跟家人討論如何置辦嘉莉的喪禮，才剛講完話，她就出現中風現象，一倒下便沒再起來，家族成員透露，黛比今年內已經出現過多次中風，健康狀況也不佳，而女兒嘉莉的死去太過沉重，讓黛比身心無法負荷，才會倒下。
(中時電子報)
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