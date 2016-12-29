《星戰》莉亞公主之母驟逝 最後遺言「想和女兒在一起」

莉亞公主逝世後，母親黛比(右圖左)竟因中風隨她而去，最後遺言說了想和女兒在一起，讓人好感傷。(達志影像)

《星戰》系列電影中飾演莉亞公主的女星嘉莉費雪(Carrie Fisher)，心臟病發沒能撐過來，驚爆已於前天(12/27)晚間10點過世，享壽60歲，沒想到噩耗連發，她的演員母親黛比雷諾斯(Debbie Reynolds)前腳還發推特報告女兒狀況，昨天卻傳出死訊，讓外界錯愕悲慟不已，而黛比在臨終前留下了遺言，竟是想和女兒在一起，對照現狀，讓人不勝唏噓。

據TMZ報導，嘉莉的弟弟陶德透露，自姊姊不幸病逝後，他接母親黛比到家裡住，一起籌辦喪禮，而星期三早晨，黛比從悲傷中醒來，跟他訴說著內心感受，直呼：「我好想她，我想跟嘉莉在一起」，沒想到竟一語成讖，成了最後遺言。

黛比說完這些話後，便繼續跟家人討論如何置辦嘉莉的喪禮，才剛講完話，她就出現中風現象，一倒下便沒再起來，家族成員透露，黛比今年內已經出現過多次中風，健康狀況也不佳，而女兒嘉莉的死去太過沉重，讓黛比身心無法負荷，才會倒下。

(中時電子報)