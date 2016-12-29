黃健庭被控貪污部分 二審仍判無罪

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台東縣長黃健庭立委任內被控貪污。一審法院依違反商業會計法判刑6個月。案經上訴，台灣高等法院今天宣判，黃健庭違商會法判5月，可易科罰金，貪污部分仍獲判無罪，可上訴。

這起案件源於，黃健庭被控自民國93年至96年擔任立委期間，利用立委職權，向退輔會遊說採購美時公司藥品，總計取得回扣新台幣80萬元。台中地檢署依貪污等罪起訴，並求刑10年。

案件移審到台北地方法院審理，合議庭認為黃健庭涉嫌以不法途徑幫助他人逃稅，嚴重影響國家稅務公平性，而且幫助逃漏稅的金額事證明確，應給予嚴懲，因此判刑6個月、全案可上訴。

黃健庭不服提出上訴；高院今天宣判，黃健庭涉違商會法部分，改判為5個月徒刑，得易科罰金，貪污部分無罪，全案可上訴。1051229

(中央社)