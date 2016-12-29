韓文藝黑名單 檢方認崔順實朴槿惠有責

負責調查朴槿惠親信崔順實干政醜聞的南韓朴英洙獨立檢察組透過搜獲的物證及知情人士陳述等，確認了崔順實、朴槿惠和青瓦台前秘書室長金淇春共同制定「文藝界黑名單」。

南韓「亞洲經濟」指出，「文藝界黑名單」產生的流程大致為「崔順實→朴槿惠→金淇春→政務首席秘書官室」，即崔順實向朴槿惠提出制定黑名單必要性，稱文藝界所謂「進步左派勢力」影響力過大，需對文藝界進行整頓，朴槿惠指示金淇春落實，由青瓦台政務首席秘書官室編寫名單後，經教育文化首席秘書官室傳達至文化體育觀光部負責人，前青瓦台附屬秘書官鄭虎成在這一過程中充當「傳話人」角色。

報導指出，獨立檢察組調查發現，除總統秘書室下屬的政務首席室外，國家情報院可能也參與了該黑名單的制定，並為制定黑名單非法調查蒐集文藝界人士的基本資訊。

獨立檢察組將根據調查結果判斷國家情報院是否指使國家機構、政黨、媒體等進行資訊蒐集等違反「國家情報院法」的行為。

據報導，崔順實身邊親信在接受檢方及獨立檢察組調查時透露，崔順實根據個人喜好和利害關係，將某些團體及個人加入黑名單中，主要意圖在於為自己掌權的Mir財團及Play Ground公司獲得文體部財政支援，插手文化領域掃清障礙。

Mir財團成立後，強迫大企業對該財團出資。Mir財團的成立和營運由崔順實主導，但成立的設想則由朴槿惠親自做出指示，財團成立後，又聯手前青瓦台政策調整首席秘書安鐘範強迫大企業對該財團出資。

報導指出，獨立檢察組將南韓文化體育觀光部長官趙允旋和前第一次官（政務次長）鄭官珠作為調查首要目標，兩人分別曾擔任青瓦台政務首席秘書官和國民交流秘書官，被質疑由崔順實指使先後調動至文化體育觀光部。對於黑名單的相關調查將會成為憲法法院對朴槿惠進行彈劾審判的重要資料，因為黑名單的存在，證明朴槿惠侵犯輿論和思想自由，違反憲法規定。

據獨立檢察組掌握的證據，被列入這份黑名單的藝人共計9473人，其中包括著名導演金吉德、朴贊郁，演員金惠秀、宋康昊、河智苑等。1051229

(中央社)