罹患多囊性卵巢症候群 未必肥胖

我要評比

多囊性卵巢症候群是不孕的原因之一，多數人認為罹患此病就會肥胖；台南市立醫院表示，未必如此，藝人周杰倫的老婆昆凌也是患者，卻無肥胖症。

25歲邱姓護理人員，BMI值19，身材標準(BMI值大於27是肥胖)，近年來月經不規則，以為是工作壓力大造成，結婚1年多遲未受孕。

邱女求診發現自己罹患多囊性卵巢症候群，服用4個月排卵藥仍未受孕，又不願施行人工授孕，尋求中醫治療，半年體質調理後自然受孕。

台南市立醫院中醫部醫師張（火冏）宏今天指出，邱女因沒有肥胖、多毛、青春痘及黑色棘皮病，卻被診斷出罹患多囊性卵巢症候群，感到疑惑。

其實，依2003年鹿特丹專家會議共識，在不排卵或排卵次數減少，臨床上有雄性激素過高的表徵(多毛症、青春痘)或血液中雄性激素過高，超音波上卵巢呈現多囊性型態等3項中，只要符合2項，就是多囊性卵巢症候群。

統計顯示，生育年齡婦女中，約6%至10%患有多囊性卵巢症候群，約40%多囊性卵巢症患者有肥胖症，但肥胖、多毛、青春痘、黑色棘皮病等，只是雄性激素表現症狀，非診斷條件。

多囊性卵巢症候群會導致經期不規則、不孕，甚至增加子宮內膜癌風險；婦女若經期異常或不孕困擾，應尋求專科醫師診斷，及早醫治。1051229

(中央社)