罹患多囊性卵巢症候群 未必肥胖
多囊性卵巢症候群是不孕的原因之一，多數人認為罹患此病就會肥胖；台南市立醫院表示，未必如此，藝人周杰倫的老婆昆凌也是患者，卻無肥胖症。
25歲邱姓護理人員，BMI值19，身材標準(BMI值大於27是肥胖)，近年來月經不規則，以為是工作壓力大造成，結婚1年多遲未受孕。
邱女求診發現自己罹患多囊性卵巢症候群，服用4個月排卵藥仍未受孕，又不願施行人工授孕，尋求中醫治療，半年體質調理後自然受孕。
台南市立醫院中醫部醫師張（火冏）宏今天指出，邱女因沒有肥胖、多毛、青春痘及黑色棘皮病，卻被診斷出罹患多囊性卵巢症候群，感到疑惑。
其實，依2003年鹿特丹專家會議共識，在不排卵或排卵次數減少，臨床上有雄性激素過高的表徵(多毛症、青春痘)或血液中雄性激素過高，超音波上卵巢呈現多囊性型態等3項中，只要符合2項，就是多囊性卵巢症候群。
統計顯示，生育年齡婦女中，約6%至10%患有多囊性卵巢症候群，約40%多囊性卵巢症患者有肥胖症，但肥胖、多毛、青春痘、黑色棘皮病等，只是雄性激素表現症狀，非診斷條件。
多囊性卵巢症候群會導致經期不規則、不孕，甚至增加子宮內膜癌風險；婦女若經期異常或不孕困擾，應尋求專科醫師診斷，及早醫治。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。