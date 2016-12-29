退將赴陸參加文化節 綠委諷：退役都成一代儒將
我退將年前將赴陸參加「中國海峽兩岸將軍圓緣文化節」，民進黨立委劉世芳今諷刺，這些退將在台灣服役都是弄刀弄槍，退役後都會琴棋書畫，成為一代儒將，難道他們不知道這是統戰活動嗎？
立法院外交及國防委員會今審查《特種勤務條例》修正草案、《國軍退除役官兵輔導條例》修正草案，立委關切退將陸赴管制一事。
退輔會副主委李文忠表示，因現行法令無法規範，但他昨天已與有意8位參與退將聯繫，此團是由前陸軍總司令陳廷寵帶隊，拜託他們，第一，活動時媒體不要在場，其次，不要接受訪問，最後則是不發表政治敏感性言論。
不過，劉世芳則質疑此舉能否確實要求對台統戰砲打最兇的《環球時報》、央視、鳳凰衛視不要報導。李文忠則說，已經他們跟主辦單位要求陸媒不應該在場，且此參與活動是退將自由，又是文化活動，這時候勸阻不要前往，恐強人所難。
劉世芳則追問，背後主辦單位為何。李文忠答詢表示，如以1月5日至8日的「中國海峽兩岸將軍圓緣文化節」為例，主辦單位是連氏企業，本身是一書法學社，但真正的主辦單位是國台辦及相關涉台單位。
李文忠說，目前退將赴陸管制年限是3年，未來政府應考慮延長管制年限，其中涉及機敏興則可考慮赴陸須終身申請。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。