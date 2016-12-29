退將赴陸參加文化節 綠委諷：退役都成一代儒將

我退將年前將赴陸參加「中國海峽兩岸將軍圓緣文化節」，民進黨立委劉世芳今諷刺，這些退將在台灣服役都是弄刀弄槍，退役後都會琴棋書畫，成為一代儒將，難道他們不知道這是統戰活動嗎？

立法院外交及國防委員會今審查《特種勤務條例》修正草案、《國軍退除役官兵輔導條例》修正草案，立委關切退將陸赴管制一事。

退輔會副主委李文忠表示，因現行法令無法規範，但他昨天已與有意8位參與退將聯繫，此團是由前陸軍總司令陳廷寵帶隊，拜託他們，第一，活動時媒體不要在場，其次，不要接受訪問，最後則是不發表政治敏感性言論。

不過，劉世芳則質疑此舉能否確實要求對台統戰砲打最兇的《環球時報》、央視、鳳凰衛視不要報導。李文忠則說，已經他們跟主辦單位要求陸媒不應該在場，且此參與活動是退將自由，又是文化活動，這時候勸阻不要前往，恐強人所難。

劉世芳則追問，背後主辦單位為何。李文忠答詢表示，如以1月5日至8日的「中國海峽兩岸將軍圓緣文化節」為例，主辦單位是連氏企業，本身是一書法學社，但真正的主辦單位是國台辦及相關涉台單位。

李文忠說，目前退將赴陸管制年限是3年，未來政府應考慮延長管制年限，其中涉及機敏興則可考慮赴陸須終身申請。

(中時)