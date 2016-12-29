105年大學註冊率 這兩系掛蛋

教育部今公佈105大學註冊率，有68個系所註冊率低於3成，全數為私立大學，且多為技職體系，其中不乏許多熱門的老字號學系，包括資訊管理學系、電機工程學系、機械工程學系等，此外，有2系所「掛蛋」，分別是吳鳳科技大學資訊管理系和醒吾科技大學行動裝置與傳播媒體應用學士學位學程。

教育部技職司專門委員張䕒育解釋說，吳鳳科技大學位在嘉義，地理位置太偏僻，再加上全國資訊科系太多了，因此都會選擇離家近的地方就讀；至於醒吾科大的行動裝置與傳播媒體應用學士學位學程註冊率掛蛋，推測是因為系名太複雜，學生不知道該系在教什麼，所以不會去讀。

(中時)