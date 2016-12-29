陸高鐵高速路躍居世界第一
大陸交通建設快馬加鞭，已初步完成「五縱五橫」的綜合運輸大通道，目前高鐵與高速公路里程已躍居世界第一，鐵路、公路、港口貨運量亦同時登上全球頂峰。
新華社報導，大陸國務院今天發表《中國交通運輸發展》白皮書指出，中國交通運輸與世界一流水準的差距快速縮小，部分領域已經實現超越。目前多節點、全覆蓋的綜合交通運輸網絡已初步形成，「五縱五橫」綜合運輸大通道基本貫通。多層次的鐵路網基本形成，公路網廣覆蓋，港口水準提升，民用機場體系成型。
資料顯示，截至2015年底，大陸鐵路營業總里程達12.1萬公里，規模居世界第二；其中高速鐵路1.9萬公里，居世界第一。公路通車總里程達457.73萬公里，高速公路通車里程達12.35萬公里，都是世界第一。
在客運與貨運部份，2015年客運量194.3億人次、貨運量410億噸。鐵路旅客週轉量、貨運量居世界第一。公路客貨運輸量及週轉量、水路貨運量及週轉量均居世界第一。民航運輸總週轉量、旅客週轉量、貨郵週轉量均居世界第二。港口完成貨物吞吐量和集裝箱吞吐量均居世界第一。郵政業年服務用戶超過700億人次，快遞年業務量居世界第一。
(中時電子報)
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