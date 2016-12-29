陸高鐵高速路躍居世界第一

我要評比

東西向貫穿大陸南方的滬昆高鐵28日全線貫通，圖中是由昆明開往貴陽的列車經過貴州省安順市的水桶木寨特大橋。滬昆高鐵途經上海、浙江、江西、湖南、貴州、雲南6省市，開通後將大幅改善大陸西南地區與華南、華東和中南地區之間的交通。（圖／新華社）

大陸交通建設快馬加鞭，已初步完成「五縱五橫」的綜合運輸大通道，目前高鐵與高速公路里程已躍居世界第一，鐵路、公路、港口貨運量亦同時登上全球頂峰。

新華社報導，大陸國務院今天發表《中國交通運輸發展》白皮書指出，中國交通運輸與世界一流水準的差距快速縮小，部分領域已經實現超越。目前多節點、全覆蓋的綜合交通運輸網絡已初步形成，「五縱五橫」綜合運輸大通道基本貫通。多層次的鐵路網基本形成，公路網廣覆蓋，港口水準提升，民用機場體系成型。

一向因交通不便而制約經濟發展的貴州省，如今己有多條高速公路與高速鐵路通行。圖中是該省的黎洛高速公路在群山間蜿蜒。 （圖／新華社）

資料顯示，截至2015年底，大陸鐵路營業總里程達12.1萬公里，規模居世界第二；其中高速鐵路1.9萬公里，居世界第一。公路通車總里程達457.73萬公里，高速公路通車里程達12.35萬公里，都是世界第一。

在客運與貨運部份，2015年客運量194.3億人次、貨運量410億噸。鐵路旅客週轉量、貨運量居世界第一。公路客貨運輸量及週轉量、水路貨運量及週轉量均居世界第一。民航運輸總週轉量、旅客週轉量、貨郵週轉量均居世界第二。港口完成貨物吞吐量和集裝箱吞吐量均居世界第一。郵政業年服務用戶超過700億人次，快遞年業務量居世界第一。

(中時電子報)