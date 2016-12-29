新北歡樂耶誕城》元旦假期加碼氣墊遊樂園、街頭藝人秀

新北市歡樂耶誕城-氣墊遊樂園。（新北市觀旅局提供）

告別耶誕，緊接著就是迎向2017新年了！來新北歡樂城看、街頭藝人秀，還有氣墊遊樂園要你好看又好玩！2016新北耶誕城從11/19開城以來，已吸引眾多國內外觀光客造訪，除一睹「全國面積最大3D光雕投影」主燈秀之外，耶誕城的重頭戲巨星耶誕演唱會，在今年年底最強卡司輪番飆唱下，不僅創下歷年來耶誕城演唱會參與人數最高紀錄！

網路直播及電視轉播收看觀眾更逾450萬人，為新北市歡樂耶誕城締造輝煌紀錄。歡樂耶誕城再接再厲，於元旦三天假期引進時下最流行的氣墊遊樂設施，街頭藝人歡樂出演，搭配精彩3D光雕主燈秀，要帶給民眾一個難忘的元旦假期！

2016新北市歡樂耶誕城-氣墊遊樂園示意圖。（新北市觀旅局提供）

元旦連假不無聊，新北耶誕加碼氣墊遊樂園

在耶誕繽紛落幕後，緊接著連續三天的元旦假期，耶誕城加碼於市民廣場，打造時下小朋友最喜愛的氣墊遊樂園，除原本就廣受歡迎的「夢幻旋轉木馬」、「冒險旋轉飛機」之外，首度引進兩座大型氣墊遊樂設施進駐，於活動期間免費入場，每場次10分鐘，開放承載10至12人，3歲以上未滿5歲的小朋友需由家長陪同。

外星人樂園。（新北市觀旅局提供）

由歐美設計師全新打造設計的超擬真氣墊遊戲，色彩鮮豔、造型立體傳神，深受全球小朋友喜愛！其中「埃及法老樂園」以金字塔場景營造埃及風格情境主題，法老王造型的溜滑梯讓小朋友趨之若鶩！「外星人樂園」則是讓小朋友在古靈精怪的外星人造型氣墊中，體驗在巨型迷宮般安全地盡情跑跳、玩樂，絕對讓小朋友為之瘋狂！

埃及法老王樂園。（新北市觀旅局提供）

元旦3天最好玩，新北耶誕街頭藝人繽紛演出超驚奇

除了瘋狂的氣墊遊樂園，元旦連續假期3天另邀請街頭藝人在廣場接連演出，包含小丑粉墨登場，運用氣球折成一件件栩栩如生的可愛物品，以及街頭魔術表演讓現場觀眾驚呼連連，還有將泡泡玩得出神入化的奇幻泡泡秀，與精彩的水晶球、炫彩環演出，花式溜溜球表演，也將與現場觀眾互動演出，保證讓所有觀眾看得大呼過癮，元旦連假處處充滿驚喜。

市民廣場x全球唯一360度3D耶誕樹。（新北市觀旅局提供）

全台面積最大3D光雕秀進入倒數，最後三天鑑賞期

歡樂耶誕城秉持用心以及不斷創新突破，期望帶給來訪遊客更多不同的體驗與歡樂，今年精彩豐富的系列活動，屢屢創下耶誕城新紀錄，其中好評如潮的「全台面積最大3D光雕投影」，每天17點30分到22點，精彩震撼的視覺效果無不讓國內外造訪遊客大開眼界。

板橋車站連通道x粉粉星空。（新北市觀旅局提供）

新北市歡樂耶誕城活動，即將進入最後倒數，還沒至現場體驗光雕主燈秀以及璀璨燈飾的大小朋友，可要把握元旦連續假期，前來體驗最炫的視覺及聽覺饗宴！為自己的2017開始揭開美好序幕！

(中時電子報)