加班、實名制、紅眼車優惠 台鐵春節疏運計畫出爐
台鐵今發布明年春節疏運計畫，自明年1月25日起（周三）至2月2日（周四），東部幹線（含南迴線）加開254列次；西部幹線加開95列次，並加掛車廂1,492輛次。
東部幹線（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）列車自明年1月5日（周四）0時起；西部幹線1月6日（周五）0時起，開放訂票。
台鐵說明，詳細列車班次及時刻自105年12月29日（周四）起可於台鐵局官網查詢。
另外，1月26日、27日、31日及2月1日，將加開東線8班實名制及6班返鄉自強號專車，於1月21日（周六）6時起開放身份證U、V，及12月1日以前設籍花東縣民網路訂票，返鄉專車由地方政府另行宣佈訂票事宜。
為分流春節尖峰時段旅客，台鐵將於節前（1月26日）及節後（1月31日、2月1日）離峰時段，推出7折紅眼列車。
台鐵自明年1月27日至2月1日止，將加開樹林到羅東對號區間快車，疏運臺北到宜蘭間返鄉、出遊旅客，並提供優惠票價100元。
台鐵指出，東部幹線（含南迴線）加開自強號146列、莒光號45列、復興號及區間車63列，共計254列次；西部幹線加開自強號39列、莒光號26列、復興號及區間車30列，共計95列次。全線加開各級列車總計349列次。
另為嚇阻訂票黃牛，台鐵局現已與鐵路警察局成立「淨網專案」，若發現訂票系統資料異常，即主動將資料移請鐵路警察局做進一步追查偵辦，並依鐵路法65條條文「購買車票加價出售圖利者，按張數處每張車票價格之5-30倍罰鍰。
另外，虛偽資料或不正指令輸入電腦，或其相關設備而購買車票、取得訂票或取票憑證者，處5年以下有期徒刑，或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金，並移請主管機關裁罰。
(中時)
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