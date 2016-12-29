星戰莉亞公主未名留星光大道 粉絲DIY
美國女星嘉莉費雪（Carrie Fisher）昨天辭世，「星際大戰」系列電影飾演莉亞公主走紅的她生前未正式名留好萊塢星光大道，因此粉絲DIY自己動手做，為她打造專屬星星。
美聯社報導，粉絲在好萊塢大道（Hollywood Boulevard）上一顆未印名字的空白星星上，拼貼出嘉莉費雪的名字，以及星戰名句「願原力與你同在」。星星周邊擺放蠟燭和鮮花。
嘉莉費雪並未正式名留好萊塢星光大道（Walk of Fame），但這個洛杉磯觀光景點當局允許粉絲暫時有地方紀念她。
澳洲廣播公司（ABC）網站顯示，粉絲湯瑪斯（Jason Thomas）在臉書上寫道：「嘉莉費雪在好萊塢星光大道上沒有星星。我今晚將糾正這等不公不義之事。我與原力合一，原力與我同在…希望有些朋友也一樣。」其他網友也上傳與星星的合照。
明星要名留星光大道，必須經過好萊塢商會（Hollywood Chamber of Commerce）監管的委員會核准。名人必須提出申請，還得願意付費3萬美元（約新台幣97.5萬元）。
嘉莉費雪是歌星艾迪費雪（Eddie Fisher）和好萊塢女星黛比雷諾（Debbie Reynolds）之女，本月23日搭機從倫敦飛洛杉磯途中心臟病發，緊急送醫。
嘉莉費雪不只是許多人難以忘懷的莉亞公主，也是以半自傳小說聞名的暢銷作家。
她最近出的新書「公主日記」（The Princess Diarist，暫譯），今天攻上亞馬遜（Amazon）暢銷書排行榜首。（譯者：中央社盧映孜）1051229
(中央社)
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