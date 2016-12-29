手機無線充電 高鐵候車區提供服務
台灣高鐵今天表示，即日起在沿線12個車站候車區增設智慧型手機「無線充電服務」，提供手機沒電又未攜帶充電設備旅客最即時且便利的充電服務。
台灣高鐵說，「無線充電服務」設置在車站內候車區的上網台，旅客先行下載「inforCharge電電充APP」後，開啟APP掃描接收器上的行動條碼，將接收器與手機充電孔連接後，放置在充電區的框格內就能開始充電。
高鐵車站原先提供的另兩種手機充電方式，仍持續服務，有手機充電需求的旅客可至旅客服務台協請站務人員協助；自備充電線的旅客，可在候車區之上網台，使用USB插座自行充電。
即日起最新推出的「無線充電服務」則是提供旅客無須自備充電線，也能即時充電的貼心服務。1051229
(中央社)
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