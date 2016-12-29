違商會法二審判5月 黃健庭：考慮上訴

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台東縣長黃健庭藥商回扣案，台灣高等法院29日判決貪污部分無罪，違反商業會計法改判5個月。黃健庭（右）表示，將和律師研究上訴。中央社記者盧太城台東攝 105年12月29日

台東縣長黃健庭藥商回扣案，台灣高等法院今天判決貪污部分無罪，違反商業會計法改判5個月。黃健庭表示，將和律師研究上訴。

黃健庭在立委任內被控貪污，一審法院依違反商業會計法判刑6個月。案經上訴，台灣高等法院今天宣判，黃健庭涉犯商會法改判為5月徒刑，可易科罰金，貪污部分判無罪，可上訴。

黃健庭今天上午正常主持縣府活動，他事後表示，貪污部分感謝法官還給他清白，至於違反商業會計法部分，依然判有罪，他感到遺憾、失望，收到判決書後，會和律師研究，考慮上訴。1051229

(中央社)