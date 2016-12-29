新北元旦水上升旗 淡水周遭交通管制

我要評比

新北市106年元旦升旗典禮將於淡水金色水岸舉行，為維持交通順暢，淡水警分局將從元旦當天上午6時起到12時進行交通管制，也籲民眾多搭大眾運輸系統前往參加活動。圖為管制區域圖。（警方提供）中央社記者王鴻國傳真 105年12月29日

新北市106年元旦升旗典禮將於淡水金色水岸舉行，為維持交通順暢，淡水警分局將從元旦當天上午6時起到12時進行交通管制，也籲民眾多搭大眾運輸系統前往參加活動。

新北市政府表示，新北市106年元旦升旗典禮將於淡水金色水岸舉行，推出全台獨一無二的水上升旗典禮，將旗桿架設在船上，12艘國旗船隊壯闊排開在金碧輝煌的淡水河上。

市府表示，活動結合市府動健康政策，邀請民眾健行，闖四關免費暢遊古蹟，用健康活力迎接嶄新的一年，還可獲贈限量的元旦升旗紀念運動巾。

為維持活動現場周遭交通順暢，警方將從當天上午6時起至12時止，進行道路交通限制措施，限制範圍包括淡水區中正路2段、沙崙路口以東，中正路8巷口以西，中正路沿線淡水區道路。

警方表示，限制範圍及路口和限制時間內實施汽、機車進出管制，但區內居民車輛及公車除外。1051229

(中央社)