新北元旦水上升旗 淡水周遭交通管制
新北市106年元旦升旗典禮將於淡水金色水岸舉行，為維持交通順暢，淡水警分局將從元旦當天上午6時起到12時進行交通管制，也籲民眾多搭大眾運輸系統前往參加活動。
新北市政府表示，新北市106年元旦升旗典禮將於淡水金色水岸舉行，推出全台獨一無二的水上升旗典禮，將旗桿架設在船上，12艘國旗船隊壯闊排開在金碧輝煌的淡水河上。
市府表示，活動結合市府動健康政策，邀請民眾健行，闖四關免費暢遊古蹟，用健康活力迎接嶄新的一年，還可獲贈限量的元旦升旗紀念運動巾。
為維持活動現場周遭交通順暢，警方將從當天上午6時起至12時止，進行道路交通限制措施，限制範圍包括淡水區中正路2段、沙崙路口以東，中正路8巷口以西，中正路沿線淡水區道路。
警方表示，限制範圍及路口和限制時間內實施汽、機車進出管制，但區內居民車輛及公車除外。1051229
(中央社)
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