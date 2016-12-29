從未公開秦始皇宮殿壁畫 竟無恆溫恆濕
大陸陜西秦都城遺址內有3座秦代咸陽宮遺址，其中第3號宮殿遺址內32.4公尺長的壁畫是迄今僅見秦代宮殿壁畫，從未公開。但陸媒報導，因為缺經費，壁畫保存竟無法恆溫恆濕。
澎湃新聞今天報導，第3號宮殿遺址內發現的秦代壁畫雖然多為殘片，卻是見證秦始皇生活起居的畫作，罕見而珍貴。這些長卷軸式彩繪壁畫自1970年代揭取後，一直深藏文物庫房，從未公開展示。
中國大陸陝西省咸陽市文物保護中心主任葛洪說，這裡僅秦漢唐壁畫就保存245件，但目前只能地下庫房自然保護，達不到國寶要求的恆溫恆濕，大多也無力修復，因為所有的水電人工等撥款經費只有人民幣10萬元（約新台幣46萬元）。
秦始皇生前居住時間最久的是秦咸陽宮，位於今陜西省咸陽市東。
咸陽宮遺址的考古發掘始於1959年。1970年代，在第3號宮殿建築遺址的9間廊道東西兩面30多公尺的牆壁上，發現成組的長卷軸式彩繪壁畫，後來於1979年揭取，收藏於當地文物部門。
這些壁畫從未公開展示，一直深藏於考古庫房內，包括車馬圖、儀仗圖、麥穗圖等。是迄今僅見的秦代宮殿繪畫原作，見證秦始皇的起居生活。1051229
(中央社)
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