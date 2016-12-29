成人過動症女比男多 醫：可自我篩檢

一般民眾過去多認為過動症是兒童疾病，但研究顯示約60%病人症狀會持續到成年，以注意力不足為主，且女性的比率較高。奇美醫學中心精神科主治醫師黃隆正呼籲，可透過成人自填量表來做初步自我篩檢。中央社記者楊思瑞攝 105年12月29日

一般民眾過去多認為過動症是兒童疾病，但研究顯示約60%病人症狀會持續到成年，以注意力不足為主，且女性的比率較高。醫師呼籲，可透過成人自填量表來做初步自我篩檢。

奇美醫學中心精神科主治醫師黃隆正表示，曾有一名在高科技界任職的女工程師，有一次在工作時弄壞了一個高價零件，雖然公司不追究，但她開始懷疑自己可能有過動症，後來到奇美的成人注意力不足過動症特別門診求助。

黃隆正表示，經過確診為成人注意力不足過動症，後來經規律服藥及行為治療，注意力已可以比較集中。

黃隆正指出，過動症通常在12歲前就有症狀出現，成人病人通常會表述從小就有相關症狀。如果小時候未被診斷出而就診，症狀持續到成人，因成人世界須面臨更多問題，病人會覺得更受困擾。

他說，兒童青少年的注意力不足過動症個案以男生比較多，但成年後反而變成女性就診的比例較高。可能因為女性比較容易產生情緒困擾，師長或醫師可能懷疑是其他情緒行為或學習障礙，而忽略成人注意力不足過動症。

黃隆正表示，也有研究發現女生的症狀多以注意力不足為主，不像過動及衝動這麼有干擾性，除非很嚴重才會被轉介治療；有些到成年後，自己發現有持續困擾，才會就醫尋求協助。

他說，成人注意力不足過動症只要正確診斷，給予藥物及行為治療就會改善。奇美開辦的成人特別門診已累積近300名個案，接受一段時間治療後，效果都不錯。懷疑罹患成人過動症時，可先使用國際衛生組織發展的自填量表來做篩檢，符合症狀超過一半時，就應考慮到門診接受進一步評估。1051229

(中央社)