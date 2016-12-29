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12月29日中視午間新聞搶先看│中視新聞20161229

今天12月29日的中視午間新聞搶先看：

師教室用電水壺 童絆倒.熱水淋腿燙傷

意外消息！南投一名男童，在學校教室裡打翻熱水壺，被滾燙熱水燒傷，右腳踝二度燙傷緊急送醫，根據了解當時女老師，在教室裡用電水壺燒水，學生不慎絆到電線燙傷，後續消息將隨時為您掌握。

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禁限制房客入籍 張淑晶條款元旦上路

房屋租賃新制明年元旦上路！內政部昨指出，未來房東不能再限制房客遷入戶籍、拿租金扣繳綜合所得稅。新制也明定，押金最高不得超過二個月房租、違約賠償金不得超過一個月租金，違者最高可處新台幣三十萬元罰鍰。業者認為，都會區房東可能會調高租金。

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全台跨年賞煙火 不可不知的卡位密招!

後天跨年夜，台北101今年有燈光秀加入表演，煙霧也可襯托燈光，氣象專家建議，西南側四四南村方向煙霧較多，其他地方都適合觀賞。高雄義大世界跨年煙火將施放999秒，義大呼籲遊客善用高捷和公車進入園區，雲林劍湖山世界搭配摩天輪施放吊掛式煙火，園方推出免費接駁車，紓解車潮。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)