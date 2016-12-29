核食公聽會效果差 主持人朱增宏籲：會議應取消

日本核災區食品開放議題近來受到討論，今年11月間行政院在3天內舉辦10場公聽會，引發民怨，近期研擬持續召開，不過上周剛結束的會議，出現不少民眾動員、議事干擾情況，被網友喻為「最有耐心主持人」的台灣動物研究會執行長朱增宏也忍不住呼籲，接下來2場公聽會應取消，研擬更有效的溝通方式。

日前在新北市舉辦的核災區食品公聽會，從開始知之前，場內外衝突不斷，先是現場報名的民眾因入場順序問題提出程序抗議，後來又出現有人跑到講台上拍桌，與警方發生衝突，最後現場民眾情緒激動推翻桌子抗議，甚至有人意見不合扭打。

由於議事受到干擾，會議直至下午才有辦法進行，也讓本次協助主持工作的公民小組團隊檢討會議進行方式。公聽會時一直努力Hold住全場、被網友評為最有耐心主持人的朱增宏今天指出，他能夠理解，對於會議的干擾，是源自於民間長期的不滿，但他真的不忍一再看到警民衝突，無論接下來是座談會或公聽會，都希望行政院暫緩舉辦，畢竟用這樣的方式，難以讓各界充分表達意見。

朱增宏指出，政府制定政策時，應該一開始就納入公民參與，而不是到最後階段才來談溝通，無論開放或不開放都要說明原因，從這次經驗可以得知，沒有良好的公民參與，將付出很大的社會成本。

公民小組成員呂家華指出，本次經驗可知，台灣社會對於台日談判的質疑，也不信任政府的食安把關能力，政府應該誠實檢討，單向的訊息傳遞模式，沒辦法好好回應民眾。

政大公行系教授杜文苓說，未來可以思考運用多元模式，達到更好的公民參與，除了透過獨立第三方協助，也可善用現有的公共政策網路參與平台，加上焦點團體討論、公民審議會議等。

至於關於日本食品的爭議，杜文苓呼籲，應如實回應民間質疑，包含強化管理的規劃、完整風險評估報告、赴日檢測的近一步評估、從本土角度檢視日本17縣監測原始資料、快篩與分級規劃執行、邊境查驗等議題。

(中時)