新高！金雞年限定版刮刮樂 總獎金117億元
為了迎接農曆金雞年，台彩公司今早宣布將於106年元月3日發行首波新春限定版5種刮刮樂，其中有3個頭獎2000萬元、300個100萬元，總獎金高達117億元，創下刮刮樂獎金最高金額。
台彩總經理黃志宜表示，農曆年新春限定版刮刮樂中，以面額二千元最受歡迎，台彩常一開賣不到3天就被投注站批完，因為這一款每年上市都會吸引民眾熱烈搶購，有些民眾一買就是一整本。106年上市的「2000萬開運發財金」，頭獎2000萬元有3個比105年多了1個，還有多達300個100萬元獎金，中獎率是77.83％，而且此次還首度增加3萬多個3萬元的獎項。
其他4款新春限定款刮刮樂中，500元面額中獎率是100％，黃志宜說，也是相當受歡迎的刮刮樂，頭獎有30萬元8個、5萬元有52個；另外，面額1000元刮刮樂，中獎率是70％，頭獎1200萬元有2個、二獎100萬元有50個，在農曆新春相當受到彩迷青睞。
台彩表示，這次推出全新「發紅包」刮刮樂，每張售價200元，採4張為1套，搭配富貴、大吉、開運、招財等吉祥話，具有過年的好兆頭，相當適合買一套送給親友，中獎率是50％，還有200個頭獎10萬元，是目前市面上200元面額刮刮樂中獎率最高、頭獎數最多的一款。
(工商)
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