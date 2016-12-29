假學歷案致招生慘 南榮科大機械系註冊率7成掉到1成

教育部今公佈大學註冊率，其中先前發生校長涉嫌販賣假學歷的南榮科技大學招生最慘，註冊率僅有18.74％最低，還有13個科系註冊率低於3成，其中南榮科技大學機械工程系招生差異極大，103學年度註冊率高達95％、104學年度有也有73.83％，今年竟然掉到14.02％。

教育部公佈，105學年度註冊率低於6成以下的學校達17所，南榮科大在列，且註冊率是全數最低；此外，註冊率低於3成的系所共有68個，南榮科大也上榜最多，包括資訊科技、資訊管理、電機工程、機械工程等13個科系，元培醫事科技大學則是第二慘，包括企業管理系、資訊管理系、網路與數位媒體應用學士學位學程等學程，共6系註冊率低於3成。

其中，南榮科技大學機械工程系差異超明顯，103學年度註冊率高達95％，104學年度有也有73.83％，今年竟然掉到14.02％，教育部技職司專門委員張䕒育表示，招生情況顯見與先前南榮校長賣假學歷案有關。

(中時)