提供3名2000萬元獎金 新春限定刮刮樂明年1月3日發行

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2000元面額的刮刮樂將於明年1月3日發行，台彩提供3名、2000萬元的頭獎名額。(洪凱音攝影)

迎接農曆新雞年，台灣彩券表示，明年1月3日發行首波5款新春限定刮刮樂，其中，最受矚目的就是全新推出面額2000元的「2000萬開運發財金」，不僅提供3名、史上頭獎名額最多2000萬元，還有300個100萬元，總經理黃志宜預估3天就會批購一空。

台彩還同時推出「1200萬大吉利」、雞年生肖主題的「金雞獎」、「雞年行大運」以及套票設計的「發紅包」等，總獎金達117億元。

(中時)