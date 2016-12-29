大嘴巴!？ 科技部長楊弘敦重申沒洩台積電機密

科技部長楊弘敦重申自己沒有洩密問題。（黃世麒攝）

科技部長楊弘敦日前在全國科技會議中透露台積電3至5奈米製程布局，傳出台積電董事長張忠謀為此動怒；楊弘敦29日在立法院受訪時重申自己沒有洩密問題，台積電在今年9月已經說過，他說的內容不是第一次披露。

(中時)