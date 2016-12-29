太陽花女王劉喬安涉做偽證 北檢起訴
「太陽花女王」劉喬安103年底遭踢爆是援交妹，但她否認。檢方勘驗LINE對話紀錄等事證，認定劉喬安涉嫌做偽證改列被告；台北地檢署今天依偽證罪將她聲請簡易判決處刑。
本名劉依函的劉喬安，民國103年底遭「壹週刊」踢爆是高檔援交妹，劉以證人身分到北檢出庭時，曾簽名具結，證稱是去賣酒，而非週刊報導是去援交。
然而，檢方勘驗劉喬安被拍的影片，及她與記者間LINE對話紀錄，認定劉去飯店賣酒的說法不實，因此以涉犯偽證罪查辦。1051229
(中央社)
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