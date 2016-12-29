亞協是否正名 外交部：會研究評估

我要評比

日本交流協會明年將更名為「日本台灣交流協會」，外交部今天表示，至於「亞東關係協會」是否也要正名則會研究評估。

日本交流協會昨天表示明年將更名為「日本台灣交流協會」，前駐日代表許世楷則建議台灣的「亞東關係協會」等機關也一併更名。

外交部發言人王珮玲上午在例行記者會表示，外交部立場就是強化台日交流，這次日方改名已更充分展現在台工作的內涵與性質。

至於亞東關係協會是否要正名，她則表示，現在需要加以評估，「我們會研究」。

媒體詢問那駐外機構是否也會朝正名方向發展，她指出，「每一組雙邊情況都不同」，但外交部與各非邦交國關係，都是朝更進一步提升去努力。1051229

(中央社)