總統贈勳 許淑淨感謝教練沒有放棄她
總統蔡英文今天頒授「四等景星勳章」給獲得2012倫敦、2016里約奧運舉重金牌的國手許淑淨，許淑淨除了感謝啟蒙教練吳美儀，也謝謝教練蔡溫義在她受傷低潮時沒有放棄她。
蔡總統今天頒授舉重國手許淑淨「四等景星勳章」，許淑淨的教練蔡溫義、父母家人都到場；蔡總統連聲說「恭喜」，並敬酒祝賀。
許淑淨致詞指出，她很榮幸也很開心，今天能到總統府接受表揚，這是身為運動員的榮耀。
除了感謝家人，許淑淨也謝謝啟蒙教練吳美儀（後改名吳奇宸）帶領她進入舉重，開啟她的舉重生涯之路。
許淑淨也謝謝指導她10年的教練蔡溫義，她說，無論是在生活或訓練，蔡溫義都給她無微不至照顧，感謝教練在她受傷低潮時，沒有放棄她，陪她走到這裡。
她感謝雲林縣及國家的資源，也感謝中華奧會主席林鴻道推動企業贊助選手，讓選手無後顧之憂。
許淑淨說，她的成功絕對不是一個人能達成的，要有後面很多默默支持、鼓勵她的人，才能達到今天的目標及奧運金牌，她的心中充滿感激，也將這份榮耀分享給大家。1051229
(中央社)
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