王菲演唱會明登場 謝霆鋒卻改口說......

謝霆鋒表示不會出席王菲演唱會。(圖/新浪娛樂微博)

王菲「幻樂一場」演唱會雖然驚爆票滯銷賣不完，不過明晚仍如期在上海登場，男友謝霆鋒是否到場力挺?成為外界關注焦點，對此謝霆鋒昨日現身機場時，則表示「自己不會出席演唱會」。

根據港媒報導，謝霆鋒昨天戴着墨鏡，一身休閒打扮現身香港機場，對於媒體提問王菲的問題也罕見回應，他表示王菲演唱會門票已完售，直播的工程也已經完成，但自己則不會現身演唱會，至於返回香港會不會去探視兩個寶貝兒子，謝霆鋒則表示不回答家務事，路上遇到粉絲要求合照皆來者不拒，離去前還不忘向媒體說聲新年快樂，可見在愛情滋潤下，心情相當愉悅。

(中時電子報)