駐德代表謝志偉不務正業 國民黨團：立即撤換

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國民黨立法院黨團舉行記者會讉責駐德代表謝志偉。（姚志平攝）

針對新竹光復中學學生扮裝納粹引發爭議，駐德代表謝志偉在臉書發言指出關鍵原因是納粹冤魂還在台灣，國民黨立法院黨團書記長江啟臣等人29日舉行記者會，痛批謝志偉不務正業，刻意挑起國內政黨對立，有失駐外代表身分，蔡英文總統應立即撤換。

(中時)