NBA》吉米巴特勒絕殺 籃網連勝美夢破滅
出來混的總是該還的！前役靠著佛義絕殺黃蜂贏球的籃網，29日面對同樣結局，只是換成被對手絕殺，靠著吉米巴特勒槍響同時的中距離跳投，公牛101比99氣走籃網，也讓籃網想要拿到本季首次連勝美夢破滅。
前役拉傷左大腿的林書豪，29日並未隨隊芝加哥客場，而是留在紐約接受檢查，籃網也算打得很爭氣，打到最後關頭一度領先7分，沒想到這次快要到手的勝利卻飛了，前役絕殺功臣佛義更從英雄一下子變成狗熊。
因為佛義原本最後2分鐘擁有罰球機會，沒想到他竟兩罰落空，更在讀秒階段發生傳球失誤，讓公牛靠著巴特勒包辦7分，打出一波9比0猛攻超前，儘管布魯克羅培茲最後12秒灌籃追平，籃網仍逃不了被巴特勒絕殺命運。
巴特勒當屬公牛贏球最大功臣，他拿全場最高40分，另有11籃板、4抄截，看起來完全不像末節一度扭傷腳踝模樣，韋德同樣帶著偏頭痛撐完全場，拿下16分、4籃板，隆多雖只得5分，卻有12助攻、9籃板與2抄截。
布魯克羅培茲雖替籃網貢獻33分，包含投進生涯新高的單場5顆三分球，表現也壓過雙胞胎兄弟公牛中鋒羅賓羅培茲的12分，可惜籃網仍然無法完成本季首次連勝，吉爾派崔克18分、6助攻，佛義11分，波達諾維奇10分。
(中時電子報)
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