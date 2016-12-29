瓜銀主管：瓜地馬拉經濟穩定成長

瓜地馬拉銀行代理總裁芮西諾斯（Sergio Recinos）表示，瓜地馬拉今年（2016）維持穩定成長，但未來一年這個國家的各項經濟因素將呈現漲跌互見的現象。

芮西諾斯對媒體表示，今年瓜地馬拉經濟成長率估計約在3.1%，略低於2015年的4.1%。

他說，今年在海外僑匯流入大幅成長支持下，民間的消費能力持續在高檔；在低油價等因素影響下，銀行對企業融資也持續增加。

以總額經濟而言，芮西諾斯表示，今年截至11月底，瓜地馬拉的通貨膨脹為4.67%，瓜國貨幣對美元僅微幅貶值1.5%；銀行體系的利率也維持平穩。

對中美洲區域的經濟情勢，芮西諾斯指出，中美洲持續受惠於美國經濟的穩定成長，在石油和衍生品價格低廉和僑匯成長的影響下，民間的收入和消費能力都有顯著的提升。

芮西諾斯預估2016年中美洲的整體經濟將成長3.7%，高於整個拉丁美洲的0.6%。1051229

(中央社)