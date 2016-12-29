嘉市智慧健康小站 輕鬆掌握健康資訊

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嘉義市衛生局整合24家社區藥局成立「智慧健康小站」，並結合雲端科技，針對心房顫動高風險者提供就醫指引，讓民眾輕鬆掌握健康資訊。

衛生局指出，嘉義市長照2.0計劃已自11月起試辦，配合市府推出的「嘉義市智慧健康城計畫」，衛生福利部國民健康署與衛生局整合24家社區藥局成為「智慧健康小站」。

有別於一般血壓量測站，「智慧健康小站」配備具有監測心房顫動篩檢的新款血壓計與平板電腦，民眾可自動上傳個人資料及血壓等健康資料，由專業藥師提供用藥衛教資訊。

衛生局表示，透過測量血壓同步監測心房顫動，民眾可全自動智慧傳輸，將血壓值上傳到衛生福利部健康妙管家雲端系統，讓民眾進行無線、行動與便捷的健康促進自我管理。

衛生局表示，國內18歲以上民眾高血壓盛行率為24.1%，也就是大約每4人就有1人罹患高血壓；高血壓是典型的沉默殺手，高血壓性疾病高居國人10大死因第8位，嚴重威脅國人健康。

因此，衛生局呼籲有高血壓的民眾應定期量血壓，規律服用高血壓藥物，搭配減鹽、減重、戒菸及節制飲酒，養成規律運動的生活習慣，同時善用「智慧健康小站」，透過智慧型手機來輕鬆掌握健康資訊。1051229

(中央社)