嘉市智慧健康小站 輕鬆掌握健康資訊
嘉義市衛生局整合24家社區藥局成立「智慧健康小站」，並結合雲端科技，針對心房顫動高風險者提供就醫指引，讓民眾輕鬆掌握健康資訊。
衛生局指出，嘉義市長照2.0計劃已自11月起試辦，配合市府推出的「嘉義市智慧健康城計畫」，衛生福利部國民健康署與衛生局整合24家社區藥局成為「智慧健康小站」。
有別於一般血壓量測站，「智慧健康小站」配備具有監測心房顫動篩檢的新款血壓計與平板電腦，民眾可自動上傳個人資料及血壓等健康資料，由專業藥師提供用藥衛教資訊。
衛生局表示，透過測量血壓同步監測心房顫動，民眾可全自動智慧傳輸，將血壓值上傳到衛生福利部健康妙管家雲端系統，讓民眾進行無線、行動與便捷的健康促進自我管理。
衛生局表示，國內18歲以上民眾高血壓盛行率為24.1%，也就是大約每4人就有1人罹患高血壓；高血壓是典型的沉默殺手，高血壓性疾病高居國人10大死因第8位，嚴重威脅國人健康。
因此，衛生局呼籲有高血壓的民眾應定期量血壓，規律服用高血壓藥物，搭配減鹽、減重、戒菸及節制飲酒，養成規律運動的生活習慣，同時善用「智慧健康小站」，透過智慧型手機來輕鬆掌握健康資訊。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。